تفجير ارهابي في بنغازي الليبية يستهدف جنازة قائد عسكري

جهينة نيوز

قتل أربعة أشخاص وجرح عشرون آخرون في تفجير إرهابي استهدف قيادات عسكرية ليبية خلال مراسم تشييع جنازة الآمر السابق لقوات الصاعقة اللواء خليفة المسماري في مدينة بنغازي شرق ليبيا.

وقال مصدر في غرفة عمليات قوات الصاعقة في تصريح لـ ” بوابة الوسط” إن انفجار سيارة مفخخة خلال مراسم التشييع في مقبرة الهواري أدى إلى مقتل شخصين على الفور واثنين آخرين لاحقاً في المشفى فيما نجا آمر القوات الخاصة اللواء ونيس بوخمادة وقيادات عسكرية أخرى من الهجوم.

وأشار مصدر في مركز بنغازي الطبي إلى أن المركز استقبل عشرين جريحاً إصاباتهم متفاوتة بينها حالات حرجة.