ترامب يثير موجة من السخرية: الكليتان لهما مكان مميز في القلب

جهينة نيوز

اجتاحت موجة من السخرية والدهشة أوساط المجتمع الطبي الأمريكي ووسائل الإعلام العالمية المختلفة بعد تصريح جديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيه إن “الكليتين لهما مكان مميز جداً في القلب”.

ولفتت صحيفة الغارديان البريطانية إلى أن تصريحات ترامب هذه جاءت في سياق حديثه عن خطة حكومية لمعالجة أمراض الكلى حيث توسع في خطابه وقال موجهاً كلامه للأطباء: “لقد عملتم بجدية على هذه الأمور وبشكل خاص عملتم بجدية على الكليتين حيث أن لهما مكاناً خاصاً جداً في القلب وهذا أمر مذهل”.

من جهتها لفتت صحيفة “الاندبندنت” البريطانية إلى أن تصريحات ترامب تثير صدمة لدى الأطباء موضحة أنها “جاءت ضمن خطاب متجهم وأحياناً غير متماسك حول الأعضاء البشرية وذلك قبل التوقيع على أمر تنفيذي يوجه الحكومة إلى إعداد سياسات تعالج مشاكل الأمريكيين المصابين بأمراض الكلى”.

يذكر أن أطباء البيت الأبيض أجروا في كانون الثاني من العام الماضي اختباراً لفحص قدرات ترامب العقلية وذلك بعد انتقادات حادة من قبل عدد من السياسيين الأمريكيين وعلى المستوى الدولي لأداء ترامب ومواقفه المتناقضة إضافة إلى رسالة عاجلة وجهها عشرات الأطباء والمهنيين الصحيين الأمريكيين ودعوا فيها لإجراء اختبارات صحية نفسية له بعد أن لاحظوا وجود قلق متزايد من أن الرئيس قد يواجه صعوبات في مجال الصحة العقلية وتوجهوا بتوصية لطبيب ترامب من أجل معاينته من احتمال معاناته من الخرف.