الحرس الثوري يعلق على اشاعات محاولة جحز ناقلة بريطانية: قادرون اذا تلقينا ايعاز  

الخميس, 11 تموز 2019 الساعة 17:57 | سياسة, عالمي

الحرس الثوري يعلق على اشاعات محاولة جحز ناقلة بريطانية: قادرون اذا تلقينا ايعاز  

جهينةنيوز

فندت ادارة العلاقات العامة بالمنطقة الخامسة للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الايراني مزاعم مصادر من وزارة الدفاع الاميركية حول محاولة الحرس احتجاز ناقلة نفط بريطانية في الخليج الفارسي .

واوضحت الادارة في بيان صدر اليوم الخميس نشرته وكالة فارس - حول ادعاءات بعض وسائل الاعلام الغربية نقلا عن مصادر بوزارة الدفاع الاميركية بخصوص محاولة خمسة زوارق سريعة ايرانية احتجاز ناقلة نفط بريطانية وابتعادها بعد تدخل الفرقاطة البريطانية "اتش ام اس مونتروز" - بأن دوريات القوة البحرية للحرس الثوري تواصل واجباتها بشكل اعتيادي وتمارس مهامها المناطة بدقة وصلابة، ولم تواجه أية سفينة اجنبية بما فيها السفن البريطانية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وشدد البيان على أن المنطقة الخامسة للقوات البحرية للحرس الثوري الايراني قادرة على توقيف السفن الاجنبية في الرقعة الجغرافية المناطة اليها على نحو قاطع وسريع ودون تردد اذا ما كانت قد تلقت ايعازا بذلك.

 

 


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