إلغاء حفل الفنان مروان خوري في مهرجان ليالي قلعة دمشق

جهينة نيوز

أعلنت شركة مينا لتنظيم الفعاليات أن حفل الفنان مروان خوري الذي كان مقررا يوم الاحد المقبل 14 تموز الجاري قد ألغي لموعد آخر يعلن عنه فيما بعد وذلك نتيجة وفاة والدة خوري صباح اليوم.

وفي بيانها قالت الشركة نعمل بكل جهد على تحديد موعد جديد لحفلة جديدة للموسيقار مروان خوري لاحقاً .

ونوهت أنه بإمكان كل شخص حجز (عبر الشراء) بطاقة لحفلة الفنان مروان خوري الحضور لأي حفل من الحفلات المعلن عنها ضمن المهرجان، أو استراجاع ثمن البطاقة بعد انتهاء المهرجان ويحدد المكان والتاريخ لاحقاً ضمن اعلان رسمي على صفحة مينا مشيرةً إلى انه لايمكن لأصحاب الدعوات المجانية حضور أي حفل بديل .

المصدر: جهينة-متابعة