نتنياهو: السيسي صديقي العزيز و تعلمت منه كثيرا !

جهينة نيوز

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أنه صديقه العزيز الذي تعلم منه كيفية التصدي للتحديات الإقليمية .

وقال نتنياهو في حفل استقبال أقامه السفير المصرى لدى الاحتلال خالد عزمي احتفالاً بذكرى اليوم الوطني المصري إن : "السيسي صديقي العزيز، وفي لقاءاتي معه فوجئت بحكمته وذكائه وشجاعته".

وتابع نتنياهو: "تعلمت منه كثيرا حول التحديات التي نواجهها، وتحدثنا عن سبل مواجهتها بأفضل الطرق الممكنة".

وأشار نتنياهو إلى أن : "وزير الطاقة يوفال شتاينتس سيزور مصر قريباً"، موضحًا أن السلام مع مصر هو حجر الزاوية في الاستقرار في المنطقة وما يجري من تعاون يساهم في أمن والقضايا الاقتصادية. في هذا الصدد إلى خطر الإرهاب والتطرف الذي تواجهه القاهرة وتل أبيب على حد سواء.

وثمن رئيس الوزراء الإسرائيلي مستوى التعاون الحالي بين بلاده ومصر، مشددا على أن السلام بينهما "صمد في وجه عواصف المنطقة".