تعزيزات عسكرية تركية جديدة تصل الحدود مع سوريا

الخميس, 11 تموز 2019 الساعة 14:30 | سياسة, عالمي

تعزيزات عسكرية تركية جديدة تصل الحدود مع سوريا

جهينة نيوز

وصلت تعزيزات عسكرية تركية جديدة اليوم الخميس إلى ولاية شانلي أورفة جنوب تركيا لنشرها إلى جانب الوحدات المتمركزة على الحدود مع سوريا.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر عسكرية أن التعزيزات تضم آليات عسكرية ودبابات قادمة من مختلف المناطق التركية لدعم الوحدات العسكرية التركية على الحدود السورية.

وأشارت الوكالة إلى أن التعزيزات العسكرية المكونة من 20 مركبة وصلت إلى منطقة جيلان بينار بولاية شانلي أورفة جنوبي البلاد، برفقة فرق من الدرك والشرطة التركية.

وكانت دفعة من القوات الخاصة التابعة للجيش التركي قد وصلت يوم الاثنين الماضي إلى ولاية هاتاي الحدودية مع سوريا جنوبي البلاد.

 


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