تونس و الجزائر يخوضان اليوم منازلتي العبور إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية ؟

جهينة نيوز

يشهد اليوم الخميس منازلتي العبور لمنتخبي تونس و الجزائر إلى الدور نصف النهاني في كأس الأمم الأفريقية 2019 فمن سيفعلها ؟

وتواجه الجزائر منتخب كوت ديفوار "المخضرم"، بينما تواجه تونس مدغشقر "الحصان الأسود" للبطولة، مساء الخميس، بربع نهائي كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر.

وتدخل الجزائر مباراة كوت ديفوار، بذكريات "ملحمة كابيندا" عام 2010 ، عندما تواجه المنتخبان بربع نهائي أمم أفريقيا 2010 بأنغولا، وحسم "الأخضر" المواجهة بنتيجة 3-2 بعد الوقت الإضافي

ويطمح "نسور قرطاج" للتأهل لنصف النهائي لأول مرة بعد غياب 15 عاما، عندما حققت تونس اللقب على أرضها، حين تواجه منتخب مدغشقر "الشجاع".

وشهدت البطولة نهائياً عربياً مرة واحدة عبر التاريخ فقط، كانت عام 2004، عندما انتصرت تونس على المغرب في النهائي بنتيجة 2-1، لتحقق لقبها الوحيد حتى يومنا هذا.