"فولكس فاغن" تودّع الـ "بيتل"

جهينة نيوز

بعد حوالي 80 عاماً من إنتاجها، قرّرت شركة تصنيع السيارات "فولكس فاغن"، توديع سيّارتها الشهيرة "الخنفساء" المعروفة بـ"بيتل".

وستظهر آخر سيارات بيتل في بويبلا، المكسيك، يوم الأربعاء، حيث ستختتم الشركة هذا العهد الناجح باحتفال كبير سيُقام في المصنع.

وأوضحت الشركة أنّها ستستخدم مساحة المصنع الفارغة لإنتاج سيارة دفع رباعي جديدة مخصّصة لسوق أميركا الشمالية. لكن لم تكشف الشركة عن المزيد من التفاصيل حول السيارة الجديدة.

ويُذكر أنّ الشركة أعلنت في 2018 أنّها ستصنع آخر سيارتين من طراز "بيتل" قبل التوقّف عن إنتاجها كليًّا في العام 2019. وللسيارة نموذجان، واحد بسقف ثابت ستباع بـ23045 دولاراً، وأخرى بسقف متحرك يصل سعرها إلى 27295 دولاراً.

وقد شهدت سيارة بيتل، الذي يعود إرثها إلى ثلاثينيات القرن الماضي، تطوراً كبيراً خلال سنوات إنتاجها، وفقاً لموقع "سي أن أن".