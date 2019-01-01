مشفى حماة الجامعي بالاستثمار قريباً

جهينة نيوز

بلغت نسبة الإنجاز في مشروع مشفى حماة الجامعي 35 % وستشهد نقلة نوعية للمشروع خلال العام 2019 من حيث الانتهاء من إنجاز عدد من أقسامه وعياداته الخارجية، ومن ثم استثمارها فوراً في تدريب طلبة كلية الطب البشري سريرياً.

وأكدت مصادر في الشركة العامة للدراسات الهندسية أن مشروع مشفى حماة الجامعي من أكبر وأهم المشاريع الاستراتيجية على مستوى المحافظة حيث يقوم فرع حماة للدراسات بمتابعة الإشراف على كافة أعماله، وتنفّذه مؤسسة الإسكان العسكرية ويمتد هذا المشروع على مساحة تزيد عن ٢٠ ألف متر مربّع ، ويضم حوالي٢٠٠ سريراً، و٨عيادات طبية خارجية ،وغرف عمليات باختصاصات متعددة، وثلاثة مدرّجات مهيّأة لاستقبال واستضافة أي نشاط أو مؤتمر علمي وتبلغ قيمة المشروع حوالي ٤ مليارات ليرة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ أعماله خلال سنتين.

وكانت انطلقت أعمال تنفيذ مشروع مشفى جامعة حماة حيث يقع مشروع المشفى في موقع استراتيجي يضم كثافة سكانية عالية من شأنه تخديمها علاجياً ، وهو قريب من كلية الطب البشري كما يشمل أيضاً معملاً للأوكسجين الطبي .