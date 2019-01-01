الزراعة: 40 شركة محلية ثبتت مشاركتها في "سياتكس 10" بالتزامن مع معرض دمشق الدولي

جهينة نيوز

كشفت مدير الاقتصاد في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور أحمد دياب ان 40 شركة وطنية ثبتت مشاركتها في المعرض الزراعي الدولي العاشر "سياتكس 10" الذي سيقام على أرض مدينة المعارض والمؤتمرات الدولية « على مساحة 3141 متراً « 1414 متراً مربعاً داخلياً و2000 متر مربع خارجي» وذلك بالتزامن مع الدورة الـ 61 لمعرض دمشق الدولي التي ستقام في الفترة ما بين الـ 28 من آب وحتى السادس من أيلول تحت شعار «من دمشق إلى العالم».

وأشار في حديث خاص للثورة إلى أن الشركات الـ 40 التي تثبتت مشاركتها هي جزء من مئات الشركات والمنظمات الدولية العاملة في سورية التي وجّهت لها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الدعوة للمشاركة في معرضها الدولي «سياتكس 10 «، مبيناً أن المشاركة والتثبيت مستمر لما قبل إزاحة الستار عن المعرض بأيام، موضحاً أن الدعوة تم توجيهها إلى جميع الشركات المحلية العاملة في مجال تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي والاستيراد والتصدير والصناعات الغذائية والأدوية البيطرية والأسمدة واللقاحات والجرارات الزراعية وغيرها من مستلزمات العملية الإنتاجية الزراعية بشقيها النباتي والحيواني.

وأضاف إن تحرك وزارة الزراعة الثاني هو باتجاه مشاركتها في الدورة 61 لمعرض دمشق الدولي ضمن الجناح الوطني بمساحة تصل إلى 100 متر مربع، حيث سيتم عرض أهم منتجات المرأة الريفية والبحوث العلمية الزراعية والري الحديث والمنتجات الحيوانية إضافة إلى المنتجات الزراعية والغذائية التي تشتهر بها سورية وكذلك المشاتل الزراعية، مبيناً أن الهدف من المشاركة هو الترويج لهذه المنتجات والتأكيد على دور الوزارة في تأمين المنتج الأمن إلى الأسواق الداخلية والخارجية.

وأشار إلى أن الدورة 61 لمعرض دمشق الدولي هي رسالة جديدة للعالم أجمع بأن سورية قوية ومتجددة، وبأن الاقتصاد السوري قادر ومتين ومازالت عجلة إنتاجه تدور رغم كل الصعوبات التي واجهته والتدمير الممنهج الذي طاله على يد العصابات الإرهابية المسلحة، مضيفاً إن هذا المعرض هو فرصة للتعريف بالمنتج السوري ذي الجودة العالية والقادر على دخول الأسواق العالمية بأسعار المنافسة، وملتقى اقتصادي حقيقي خلاق للفرص والشراكات الاستثمارية وخاصةً في ظل الظروف الراهنة لسورية التي تمتاز بوجود مناخ استثماري وتشاركي حقيقي واعد وذي ربحية عالية.