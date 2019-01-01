حملة مكثفة لإزالة التعديات على كهرباء الشيخ سعد بدمشق

جهينة نيوز

قامت الضابطة العدلية في الشركة العامة لكهرباء محافظة دمشق خلال اليومين الماضيين بجولات في منطقة المزة الشيخ سعد لإزالة التعديات على الشبكة العامة و تم سحب العدادات المخالفة وفصل التغذية عن الخطوط المستجرة للكهرباء بطريقة غير مشروعة وإزالة كافة الأسلاك المتشابكة بعضها ببعض والمتعدية على الشبكة والخطوط التبادلية وتم تنظيم عدد من الضبوط اللازمة بحق المخالفين.

وبينت مصادر في المحافظة أنه هذه الحملات تأتي في إطار الحد من الأعطال الكهربائية وتأمين استمرارية التغذية الكهربائية والحد من حالات فصل قواطع مراكز التحويل الناتجة عن ارتفاع الحمولات بسبب الاستجرار غير المشروع.