اجتماع "أستانا" بشأن سورية في 1 و 2 آب القادم

الخميس, 11 تموز 2019 الساعة 09:39 | سياسة, عالمي

اجتماع

جهينة نيوز

أعلن الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، أن اجتماع صيغة أستانا حول الأزمة في سورية سيعقد يومي 1 و2 آب المقبل في العاصمة الكازاخية نور سلطان.

وقال بوغدانوف في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية إن “موعد الاجتماع محدد ومتفق عليه مع كل الأطراف المعنية التي قد تشارك في المحادثات، وهو الأول والثاني من آب المقبل في نور سلطان”.

وأضاف بوغدانوف “هناك أفكار محددة وملموسة تفتح المجال لنتفق بالشكل النهائي على تشكيل اللجنة الدستورية والثلث الأخير منها”.

ولفتَ بوغدانوف إلى أنه جرت مشاورات مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون في موسكو.


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