نيجيريا إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا بعد الفوز على جنوب إفريقيا بهدفين لهدف

جهينة نيوز:

تأهل منتخب نيجيريا إلى الدور نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2019 بعد فوزه في اللحظات الأخيرة على جنوب أفريقيا 2-1 .

وكان المنتخب النيجيري المبادر إلى التسجيل في الدقيقة 27 عبر صامويل شوكويزي الذي تلقّى تمريرة عرضية في منطقة الجزاء وسدّد الكرة لكنها اصطدمت بالدفاع وعادت إليه مرة ثانية ليتابعها في الشباك.

وانتظرت جنوب أفريقيا حتى الدقيقة 71 لتدرك التعادل عبر بونغاني زونغو بعد الاستعانة بتقنية الإعادة بالفيديو التي اعتُمِدت في البطولة ابتداءاً من هذا الدور.

وبينما كانت المباراة تتّجه إلى التعادل والتمديد لشوطين إضافيين سجّل ويليام تروست - إكونغ هدف الفوز والتأهّل لنيجيريا في الدقيقة 89.

ويلعب منتخب نيجيريا في نصف النهائي مع الفائز من مباراة الجزائر وساحل العاج اليوم الخميس.

وكان المنتخب السنغالي أول المتأهّلين إلى نصف النهائي بفوزه بهدف نظيف على منافسه البنيني في ربع النهائي الأول.