أبراج الخميس 11 تموز مع سمر عمران

جهينة نيوز- خاص:

مولود ١١/ ٧: مشيتك ملكية، مسترخي يسهل البلوغ له والتحدث معه، لا يقوى احد على مقاومته، رغبته ان يجمل الحياة، حكايات مختارة بعناية وقد لا تكون حقيقة احيانا، شخص نزيه يستخدم حكاياته بغرض التسلية، شخصيته درامية، ينجح في الاعلام والاعلان وعام المبيعات، الوقت ليس طيب بالنسبة لك وستختار الانفصال عن الروتين القديم، كان هنا، تحفيز صفقات، تعارف، اجتماعات سفريات قصيرة، انتقال لمكان اخر، وضعية جديدة

الحمل: تأخذ قرارات خاصة، لا تتسرع بحسم موضوع مهم قبل التدقيق بالتفاصيل، تعالج مسالة دين او قرض مصرفي، تقود اعمالك بوضوح، تزداد اهتماماتك بالاشياء الغامضة، تكون متسامح متفائل بالحياة، علاقتك مع العاىلة والابناء حسنة، ناحية مالية استشفاء وزيارة مريض

الثور: معاكسات من الصباح، مناسب للعلاقات الزوجية والعلاقات العائلية، تعمل مشكلة وتثير مواضيع حساسة، عالج امورك بهدوء حتى تعطي مسافات اطول، علاقات ذات طابع مؤقت وعرضي، تحصل على مبلغ مالي وتسترد دين، تبادل شركاء، تحتاج ممول

الجوزاء: تهتم بتثبيت وجهة نظرك تتعلق بالحياة الاجتماعية، توتر عصبي شديد، تحب العمل او تحب ان تدخل بتنويع لكن احترس من التعب، من الافضل ان تكون معلم نفسك، لا تستسلم للخمول، بكر الى عملك وتفادى اي تقصير

السرطان: نشاط وحماس وفرح، تسمع خبر يخدم مصالحك، كن متيقظ وجاهز حتى تقتنص الفرصة وتكون اتصالات جيدة، تهتم بامور فنية وادبية، تهتم بامور الاولاد قد لا يفهموك او لا تفهمهم، التنقل والعمل عليك، تكافأ على عمل، تسلية

الاسد: انشغالات بامور بيتية بعض الشيء، توتر او هاتف عاجل يشغل بالك، او تقدم مساعدة مالية لاحد افراد عائلتك، للبعض تغيير في محل اقامة، حل الامور بمنطق وموضوعية، تحقق اهدافك، افراد يميلون للتعاون معك وخاصة في امور البيت او الحديقة او العقارات

العذراء: نهار جيد للعلاقات اليومية والتنقلات، انطلاقة نحو اولويات قد تكون سفرة قصيرة او سفرة مهمة، لا تتردد بالمشاركة كن حاضر، اثبت وجودك واحترم المواعيد، علاقة جيدة بالاهتمام بامور عائلية، تعزز علاقتك مع الاخوة والجيران او رحلة قصيرة

الميزان: تصادف نجاح مالي وتكون مندفع معنويا، تسمع اخبار سارة تخص عملك او اموالك او معاملاتك التجارية، تزيد من ذكاءك وارباحك، انتبه من المصروف احتمال تفرح لهدية، مبلغ من عمل اضافي او استرداد دين، تنتبه لصحتك، تفكر بامور مالية

العقرب: القمر ببرجك يمنحك نفسية الهدوء والطمأنينة، يعرض عليك الاصغاء لحديثك، تتعرض لاسئلة من خلال الاصغاء لاحد، تقف في وجه الصدمات والعقبات كالجبل الاشم، قدرتك على التأثير والتصميم، تاخذ قرار سليم وعندك الحافز للبراعة بكل شيء، تفضل اشياء، تفرض وجهة نظرك

القوس: عقلك قابل للتكيف، لكن لا تدخل بالنقاشات ولا تعمل عمل جديد، حاول ان ترفه عن نفسك وتتجاوز المخاطر التي ليس لها اساس حتى لو الظرف صعب، بالعموم انتبه لصحتك من عرقلة، لا تتعهد باي شيء وانتبه لاغراضك ومفاتيحك

الجدي: صداقاتك جيدة تشعر بالتقدير والثقة وتجد التشجيع، تلعب الصدفة دور مهم بحياتك حتى تحتل مكانة تليق فيك، تقوم بدعوة الاصدقاء وحماستك عالية، تحقق انحازات وامنية، مما يشجع على التعرف هلى وجه جديد او تلتقي بوجوه قديمة، لا تتردد بتلبية الدعوات

الدلو: يوم للعمل وقد تكون على موعد مع مسؤولية مهمة او تسمع خبر وتنزعج لوضع احد من محيطك، حاول الاستفادة من هذا النهار وهذا التحول الذي يجلب نجاحا، تحقق آمالك ومشاريعك بمساعدة مقربين، علاقاتك جيدة، احتمال اخبار عن اوضاع تتعرف على احد من ذوي السلطة، لا تعطي انطباع سيء

الحوت: بين اليوم والامس تأخذ قرارات خاصة تتحمل مسؤولية لا تحاول الابتعاد عن مشاكلك، حوارات ونقاشات مواعيد محددة بامكانك تصلح الاخطاء وترتب أوضاع من خلال اتصالات لاماكن بعيدة تلفت نظر وخاصة القمر ببرج العقرب تشعر بحاجة للسفر ومشاريع كبيرة، للبعض نجاح اجتماعي ومكانة مرموقة تقدير الآخرين الك تقوم بمبادرات تستفيد منها بفضل حيويتك.