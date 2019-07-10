"بريكست" سيتسبب بخسارة 40 ألف شخص لوظائفهم في أيرلندا الشمالية

الخميس, 11 تموز 2019 الساعة 00:09 | مجتمع, أخبار المجتمع

جهينة نيوز:

حذر تقرير رسمي من فقدان نحو 40 ألف شخص وظائفهم في أيرلندا الشمالية، جراء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وأوضح التقرير، الصادر عن وزارة الاقتصاد في أيرلندا الشمالية، أن قطاعات واسعة ستتضرر جراء فرض رسوم جمركية على التجارة مع الاتحاد الأوروبي، سيما النقل والزراعة.

وتابع أن "بريكست" دون اتفاق، من شأنه التأثير سلبًا على صادرات أيرلندا الشمالية إلى جمهورية أيرلندا بواقع 11 إلى 19 بالمئة.

ونقل التقرير عن مدير اتحاد التجزئة في أيرلندا الشمالية، أودهان كونولي، أن الخروج من الاتحاد دون اتفاق هو أكبر تهديد لاقتصاد البلاد.

وكان من المقرر إتمام "بريكست"، في 29 مارس/آذار الماضي، وتم التمديد إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل؛ جراء الأزمة السياسية في البلاد حول تفاصيل اتفاق الخروج.

المصدر: وكالات


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