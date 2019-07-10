تعرف على الأبراج الأكثر حرصاً في انفاق المال

جهينة نيوز:
برج الحمل
- يحرص على الدخول فى مشاريع تجلب عائدا ماديا كبيرا
-لا ينفق الكثير من المال على الأشياء الترفيهية
برج العذراء
-ينفق المال على الأشياء الهامة من طعام وشراب
- يتجنب إنفاق المال على الأشياء الترفيهية مثل التنزه بالحدائق
برج الجدى
- ينفق المال فى الأشياء الضرورية جداً مثل العلاج
- يحرص على جمع المال بشتى الطرق
- لذلك لا ينصح بطلب نقود منه
برج الميزان
-يشعر بأهمية المال بحياته ويعتبر من أولوياته
-ينفق المال فى مشاريع هامة تعود بعائد مادى كبير
برج الدلو
-يهتم بالمستقبل ويعتبر المال مصدر أمان له
- ينفق المال وفقاً لخطة مسبقة