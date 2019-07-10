تعرف على الأبراج الأكثر حرصاً في انفاق المال

الأربعاء, 10 تموز 2019 الساعة 23:42 | منوعات, فلك وأبراج

تعرف على الأبراج الأكثر حرصاً في انفاق المال

جهينة نيوز:

برج الحمل

- يحرص على الدخول فى مشاريع تجلب عائدا ماديا كبيرا

-لا ينفق الكثير من المال على الأشياء الترفيهية

برج العذراء

-ينفق المال على الأشياء الهامة من طعام وشراب

- يتجنب إنفاق المال على الأشياء الترفيهية مثل التنزه بالحدائق

برج الجدى

- ينفق المال فى الأشياء الضرورية جداً مثل العلاج

- يحرص على جمع المال بشتى الطرق

- لذلك لا ينصح بطلب نقود منه

برج الميزان

-يشعر بأهمية المال بحياته ويعتبر من أولوياته

-ينفق المال فى مشاريع هامة تعود بعائد مادى كبير

برج الدلو

-يهتم بالمستقبل ويعتبر المال مصدر أمان له

- ينفق المال وفقاً لخطة مسبقة


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