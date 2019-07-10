دراسة.. إسطنبول قد تشهد زلزالا أسوأ من كاليفورنيا

جهينة نيوز:

حذر مركز ألماني لأبحاث البحار والمحيطات من تعرض مدينة اسطنبول لزلزال يتراوح ما بين 7.1 إلى 7.4 درجات على مقياس ريختر، يتجاوز ما شهدته ولاية كاليفورنيا الأميركية مؤخرا.

يذكر أن اسطنبول تقع بالقرب من صدع شمال الأناضول الواقع تحت بحر مرمرة، حيث أدى زلزال لتدمير العاصمة التركية عام 1766 بقوة بلغت 7.5 درجات على مقياس ريختر، بينما كان زلزال عام 1509 الأسوأ بتاريخ المدينة.

وذكرت الدراسة التي أجراها مركز "GeoSEA" والتي امتدت نحو عامين ونصف بأن المنطقة "مغلقة"، وهذا يعني أن الصفائح التكتونية مضغوطة ما قد يشير إلى ارتفاع نسبة وقوع زلزال في المنطقة، دراسة هذا الضغط تتطلب أدوات لقياس مسح أرضية، وهو أمر مستحيل حيث لا يمكن لإشارات الأقمار الصناعية اختراق تلك الأعماق.

لكن مركز "GeoSEA" تمكن من تطوير أسلوب جديد للبحث، من خلال تتبع التحركات في قاع البحر، ويتم ذلك من خلال قياس المسافات صوتيا ليتمكن الباحثون من قياس الاختلالات في أشكال القشرة الأرضية.

وشملت الدراسة التي نشرت في مجلة "Nature Communication" عشر أدوات للقياس وضعت على حافتي صدع شمال الأناضول على عمق 800 متر على مدى 30 شهرا.

وقد شهدت مدينة إزميت التركية، زلزالا مدمرا أيضا عام 1999 راح ضحيتها حوالي 17 ألف شخص، حيث تبعد هذه المدينة التركية 100 كيلومتر فقط عن إسطنبول.

المصدر الحرة