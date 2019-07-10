منتخب سورية للناشئين بكرة القدم يلتقي نظيره الأردني غدا

الأربعاء, 10 تموز 2019 الساعة 22:39 | رياضة, كرة القدم

منتخب سورية للناشئين بكرة القدم يلتقي نظيره الأردني غدا

جهينة نيوز:

يلتقي منتخب سورية للناشئين بكرة القدم نظيره الأردني بعد ظهر غد في مدينة الزرقاء الأردنية في المباراة الأخيرة من بطولة غرب آسيا لكرة القدم.

ويلعب منتخبنا على احتمال واحد لحسم وصافة البطولة هو الفوز على نظيره الأردني بعد أن حسم المنتخب السعودي اللقب بفوزه أمس على نظيره الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد بعد أن كان قد فاز على منتخبنا في وقت سابق بثلاثية نظيفة.

وتتواصل في مدينة الزرقاء الأردنية أيضا مباريات بطولة غرب آسيا لتحديد مراكز المنتخبات التسعة المشاركة حيث فاز المنتخب العراقي على نظيره البحريني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لحساب مجموعة تحديد المراكز من أربعة إلى ستة فيما فاز المنتخب الكويتي على نظيره اللبناني بهدفين مقابل هدف واحد لحساب تحديد المراكز الثلاثة الأخيرة.

المصدر سانا


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