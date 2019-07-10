منتخب سورية لكرة القدم للرجال يخسر أمام منتخب طاجيكستان بدورة الهند الدولية

جهينة نيوز:

خسر منتخب سورية لكرة القدم للرجال أمام منتخب طاجيكستان بهدفين دون رد خلال مباراتهما اليوم في دورة الهند الدولية المقامة بمشاركة منتخبي الهند وكوريا الديمقراطية.

وكان المنتخب السوري فاز في مباراته الأولى على نظيره الكوري الديمقراطي بخمسة أهداف لهدفين أمس الأول وسيلتقي مع منتخب الهند يوم الثلاثاء القادم في ختام الدورة.

وكانت دورة الهند افتتحت الأحد الماضي حيث فازت طاجيكستان على الهند بأربعة أهداف لهدفين علما أن المنتخبين اللذين يحصدان أكبر عدد من النقاط في المباريات الثلاث سيتأهلان إلى المباراة النهائية.