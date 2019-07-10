كأس الأمم الأفريقية 2019: السنغال تتأهل للدور نصف النهائي إثر فوزها على بنين 1– صفر

جهينة نيوز:

تأهلت السنغال إلى الدور نصف النهائي لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019 إثر فوزها على بنين مساء الأربعاء بنتيجة 0/1 في المباراة التي أقيمت على استاد " 30 يونيو " بالقاهرة.

وسجل إدريسا غاي لاعب نادي إيفرتون الإنكليزي هدف الفوز في الدقيقة 69 إثر تلقيه تمريرة من ماني ليسدد في شباك الحارس البنيني ألاغبي.

وتواصلت هجمات السنغال ليسجل ماني الهدف الثاني في الدقيقة 74 لكن لاعبي بنين احتجوا لدى الحكم مطالبين بوضعية تسلل لتؤكد تقنية "الفار" أن الهدف لم يكن شرعيا فتم إلغاؤه.

وتواجه "الأسود" في الدور المقبل الفائز من المباراة بين تونس ومدغشقر، التي تجري الخميس على ملعب "السلام"، يوم الأحد عند الساعة السادسة مساء (الرابعة بتوقيت غرينتش).