X
Desktop: Size >= 1024
Desktop: Size <= 1024
Tablate portrait: Size <= 800
Tablate portrait: Size <= 768
Small tablate landscape: Size <= 600
Mobile landscape: Size <= 480
Mobile portrait: Size <= 320
الصفحة الرئيسية
|
أكتب مقالتك في منبر جهينة
|
أعلن معنا
|
اتصل بنا
جهينة نيوز
إيران ترحب بالمقترح الفرنسي "التجميد مقابل التجميد"
منتخب سورية للناشئين بكرة القدم يلتقي نظيره الأردني غدا
منتخب سورية لكرة القدم للرجال يخسر أمام منتخب طاجيكستان بدورة الهند الدولية
كأس الأمم الأفريقية 2019: السنغال تتأهل للدور نصف النهائي إثر فوزها على بنين 1– صفر
الاحتفال بتخريج دورة "صاعقة" لدفعة من الضباط بتاريخ 10/7/2019
شاهد .. أنغيلا ميركل ترتجف علنا للمرة الثالثة خلال شهر
مصر تستعين بالإنتربول في تعقب رأس توت عنخ آمون
قضية استغلال القاصرات جنسياً تطال ابن ملكة بريطانيا
سورية تناشد المنظمات الدولية ... قوات الاحتلال التركي تخرب وتنهب مواقع أثرية في عفرين
نحو 50 شركة محلية وعالمية في معرض "برودكس" لتجهيزات المعامل وتصنيع وبيع خطوط الإنتاج بمدينة المعارض
سوريا وروسيا تدعوان واشنطن للتوقف عن عرقلة عودة المحتجزين من مخيم الركبان
لندن ترسل سفينة حربية إلى الخليج لحماية ناقلة نفط لها هناك
بوريس جونسون: أنا صهيوني حتى النخاع!
"آبل" تحذر مستخدمي "آيفون": هواتفكم عرضة للتدمير بالكامل
استشهاد مدنيين اثنين جراء اعتداء إرهابيي “النصرة” بالصواريخ على السقيلبية
القائمة الرئيسية
الرئيسية
سياسة
شؤون محلية
مواقف واراء
رياضة
ثقافة وفن
اقتصاد
مجتمع
منوعات
تقارير خاصة
كواليس
اخبار الصحف
منبر جهينة
تكنولوجيا
الاحتفال بتخريج دورة "صاعقة" لدفعة من الضباط بتاريخ 10/7/2019
الأربعاء, 10 تموز 2019 الساعة 22:21 |
شؤون محلية
,
أخبار محلية
Your browser does not support the video tag.
شارك
|
أخبار ذات صلة
تخريج 47 طالب وطالبة من المدرسة الباكستانية
تخريج 270 طالباً من كلية التربية الثانية بالسويداء
إحراق 845 سيارة على هامش الاحتفالات في فرنسا
المدرسة الباكستانية تحتفل بتخريج دفعة جديدة من طلبتها لعام 2018 بدمشق
تخريج دورة لصف الضباط وأفراد قوى الأمن الداخلي بالحسكة
اقرأ المزيد...
سورية تناشد المنظمات الدولية ... قوات الاحتلال التركي تخرب وتنهب مواقع أثرية في عفرين
سوريا وروسيا تدعوان واشنطن للتوقف عن عرقلة عودة المحتجزين من مخيم الركبان
استشهاد مدنيين اثنين جراء اعتداء إرهابيي “النصرة” بالصواريخ على السقيلبية
إصابة شخص في انفجار خزان مازوت في اللاذقية
استشهاد مدنيين وإصابة اثنين آخرين جراء اعتداء إرهابيي “النصرة” بالصواريخ على السقيلبية
سورية تشارك في الجمعية الإقليمية للسكك الحديدية في العقبة.. إيران تعرض مترو دمشق!
المشروع التجريبي للقراءة الإلكترونية لعدادات المياه تقليل للأخطاء واختصار للوقت
إغلاق 38 منشأة و632 ضبطاً تموينياً.. أطنان من المواد الغذائية الفاسدة في ريف دمشق
القبض على عصابة في مدينة درعا
بينهم اطفال و نساء .. شهداء و جرحى بصواريخ الارهابيين على جورين و عين سليمو
اصابة سيدة في محردة بقذائف الارهابيين و الجيش يدمر لهم عربات
انباء عن اصابة الارهابي السعودي عبد المحيسني
بالتعاون مع وزارة الشؤون..إشراقة ثلاثة مشاريع ضمن برنامج 21 يوماً من رعاية ييلو!
حادث مروع على طريق سلمية - أثريا يودي بحياة 7 مواطنين وإصابة 3
سورية تشارك في اجتماعات الغرفة التجارية العربية-الإيطالية وتدعو للمشاركة في معرض دمشق الدولي
أضف تعليق
أخبار اخرى
إيران ترحب بالمقترح الفرنسي "التجميد مقابل التجميد"
منتخب سورية للناشئين بكرة القدم يلتقي نظيره الأردني غدا
منتخب سورية لكرة القدم للرجال يخسر أمام منتخب طاجيكستان بدورة الهند الدولية
كأس الأمم الأفريقية 2019: السنغال تتأهل للدور نصف النهائي إثر فوزها على بنين 1– صفر
تابعونا على فيس بوك
تصفح المزيد
خدمة RSS
شكاوى القراء
محاربة الارهاب
أحوال الطقس
مكتبة جهينة
أسعار العملات
النشرة البريدية
الأكثر مشاهدة
أبراج الأربعاء 10 تموز مع سمر عمران
حركة النجباء تكشف سر عسكري اسرائيلي ... و خوف في كيان الاحتلال
زلزال كاليفورنيا أحدث صدعًا عملاقًا في سطح الأرض
نيكي ميناج تلغي حفلها في السعودية تضامنا مع المرآة و المثليين
الأكثر مناقشة
بوتين ونتنياهو يؤكدان أهمية استمرار التنسيق العسكري في سوريا
امير مشيخة قطر يتباهى بعجز ميزان بلاده التجاري مع الولايات المتحدة الامريكية
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على ثلاثة من قيادات حزب الله
مارسيل خليفة يثير غضب اللبنانيين و الناشطين ... و تعليق ناري من زين العمر
تصنيفات الأخبار الرئيسية
سياسة
شؤون محلية
مواقف واراء
رياضة
ثقافة وفن
اقتصاد
مجتمع
منوعات
تقارير خاصة
كواليس
اخبار الصحف
منبر جهينة
تكنولوجيا
جميع الحقوق محفوظة © 2008-2019
بوابة جهينة الاخبارية
.