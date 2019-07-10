نحو 50 شركة محلية وعالمية في معرض "برودكس" لتجهيزات المعامل وتصنيع وبيع خطوط الإنتاج بمدينة المعارض

جهينة نيوز:

انطلقت مساء اليوم فعاليات الدورة الثانية من المعرض الدولي لتجهيزات المعامل وتصنيع وبيع خطوط الإنتاج (برودكس 2019) الذي تنظمه مجموعة سفن غيتس على أرض مدينة المعارض بدمشق برعاية وزير الصناعة المهندس محمد معن زين العابدين وبالتعاون مع مجلس الاعمال السوري الصيني.

واكد وزير الصناعة على الدور الذي تقوم به مثل هذه المعارض في توفير خيارات واسعة وكبيرة من أحدث الآت والتجهيزات أمام الصناعيين لإقامة معاملهم الجديدة أو تأهيل وتجديد خطوط الانتاج القديمة أو التي تعرضت للتخريب ما يسهم في عملية اعادة إعمار الصناعة السورية وتحديث القطاع الصناعي وتطوير تنافسية منتجاته.

وأشار الوزير الى الدعم الحكومي الموجه للقطاع الصناعي وتطوير بيئة العمل الصناعي من تشريعات ومحفزات وإعفاءات وذلك لتمكينه من استعادة دوره الرائد في الاقتصاد السوري وتحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجاته وتصدير الفائض الى الاسواق الخارجية.

من جهته المدير التنفيذي للشركة المنظمة محمد العساودة اشار إلى مشاركة نحو 50 شركة سورية وصينية ووكلاء شركات يابانية وإيطالية وألمانية التي تقوم بتصنيع الات وخطوط الانتاج وتجهيزاتها ومستلزماتها وتعرض في هذه الدورة الجديدة من المعرض أحدث منتجاتها مواكبة بذلك أحدث التقنيات العالمية المستخدمة في عمليات التصنيع الامر الذي يساهم بشكل مباشر في ترميم ما دمرته الحرب من الات وخطوط انتاج .

ودعا الصناعيين الراغبين بتأهيل أو تحديث معاملهم أو إقامة معامل جديدة الى زيارة المعرض للاطلاع على أحدث الآلات الصناعية مع وجود خيارات واسعة في هذا المجال و بما يلبي رغباتهم و يسهم في دفع عجلة الصناعة السورية الى الأمام.