استشهاد مدنيين اثنين جراء اعتداء إرهابيي “النصرة” بالصواريخ على السقيلبية

جهينة نيوز:

استشهد مدنيان وأصيب 2 آخران بجروح نتيجة اعتداء إرهابيي تنظيم جبهة النصرة بالقذائف الصاروخية على منازل المدنيين في مدينة السقيلبية وذلك بعد أقل من 24 ساعة من اعتداء مماثل طال قريتي جورين وعين سليمو بريف حماة الشمالي الغربي أسفر عن استشهاد 3 مدنيين وإصابة 6 آخرين.

و قصف الارهابيين المدعومين من الاحتلال التركي و المنتشرين في منطقة خفض التصعيد صواريخ بشكل عشوائي على منازل المدنيين في مدينة السقيلبية مما أدى الى استشهاد مدنيين اثنين و اصابة اثنين اخرين بجروع فضلا عن الاضرار في المنازل و الممتلكات.

و بدورها ردت وحدات الجيش على مصادر النيرا و دمرت لارهابيي النصرة منصات اطلاق و تحصينات عسكرية.

واستشهد أمس 3 مدنيين وأصيب 6 آخرون بجروح جراء اعتداء المجموعات الارهابية المنتشرة في سهل الغاب الشمالي وجبل الزاوية بعدد من القذائف الصاروخية على قريتي جورين وعين سليمو وأصيبت امرأة بجروح في اعتداء مماثل على مدينة محردة.

وتحاول التنظيمات الإرهابية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد رفع معنويات إرهابييها وإرضاء مشغليها بزيادة وتيرة اعتداءاتها بالقذائف والصواريخ على المناطق الآمنة ما يؤدي الى ارتقاء شهداء بين المدنيين وأضرار مادية في الممتلكات والمنازل واندلاع حرائق في المحاصيل الزراعية في حين ترد وحدات الجيش على مصادر إطلاق النيران وتكبد الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد.