صدور نتائج الثانوية العامة في سورية

الأربعاء, 10 تموز 2019 الساعة 19:30 | شؤون محلية, تعليم

صدور نتائج الثانوية العامة في سورية

جهينة نيوز:

صدرت نتائج الشهادة الثانوية في سورية بفروعها العلمي و الادبي و الشرعي و التجاري و النسوي و الصناعي.

و أعلن وزير التربية عماد العزب عن صدور نتائج شهادة الثانوية العامة بفرعيها الأدبي والعلمي والثانوية الشرعية والمهنية وفروعها النسوية والصناعية والتجارية لدورة 2019 الأولى على موقع وزارة التربية

و ذكر الوزير عماد عزب أن نسبة النجاح في الفرع العلمي 59.72 بالمئة وفي الفرع الأدبي 41.33 بالمئة.

و أضاف السيد الوزير يمكن الاطلاع على نتائج الثانوية العامة على موقع وزارة التربية وموقع رئاسة مجلس الوزراء.

و يمكن الحصول على النتيجة من موقع وزارة التربية على الانترنيت من الرابط التالي:

http://moed.gov.sy


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