بعد الاسلحة التي كشف عنها بوتين ... وزير دفاعه يكشف عن سلاح منقطع النظير

جهينة نيوز:

أدلى وزير الدفاع الروسي بتصريح مثير, بحسب وكالة سبوتنك وكشف وزير الدفاع الروسي عن وجود سلاح جديد لا يوجد مثيل له في باقي العالم.

وقال سيرغي شويغو، وزير دفاع روسيا، خلال مؤتمر علمي إن القوات المسلحة الروسية ستحصل في المستقبل القريب على "سلاح منقطع النظير يعتمد على تكنولوجيا السرعة الفائقة وطاقة الليزر".

لأن القوات الروسية بدأت تستخدم وتجرب أسلحة جديدة من هذا النوع مثل صواريخ "أفانغارد" و"كينجال" وليزر "بيرسفيت"، فإن وزير دفاع روسيا قد يكون تحدث عن صواريخ جديدة فائقة السرعة وسلاح ليزر جديد.

وكانت مصادر قالت، في وقت سابق، إن روسيا بصدد إبداع منظومات صواريخ تكتيكية متميزة تعادل سرعتها أضعاف سرعة الصوت.