تحذير من ثغرة جديدة تتسبب بسرقة حسابات الـ "واتساب"

جهينة نيوز:

نشرت تقارير صحفية تفاصيل جديدة حول خدعة يمكن أن تدمر حساب أي مستخدم على تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتسآب".

وأشار موقع "توداي أون لاين" إلى تلك الثغرة تتمثل في رسائل غريبة تأتيك من "صديق مفترض".

وأشار الموقع إلى أن الشرطة السنغافورية تلقت حاليا نحو 100 بلاغ حول عمليات احتيال تسببت في سرقة حسابات أشخاص على "واتسآب".

وأشارت إلى معظم الضحايا تأتيهم رسائل "غريبة" تحمل أسماء أصدقاء مفترضين لهم، لكن بمجرد فتحها يقع المستخدم في الفخ.

ولكن في حقيقة الأمر تحتوي برمجيات خبيثة، تخترق الحساب الخاص بمستخدم "واتسآب"، وتسيطر عليه، وربما تسطو أيضا على بياناته الخاصة منها رقم هاتفه وبريده الإلكتروني وبياناته الشخصية والبنكية.

وتتمثل تلك الخدعة في أن الصديق المفترض، عند فتح الرسالة، يطلب منك الجهاز وضع رمز التحقق المكون من 6 أرقام، والتي يظنها المستخدم أنها ميزة أمان جديدة من "واتسآب".

وحذر التقرير من فتح أي رسالة تبدو من مظهرها غريبة، وعدم مشاركة رمز التحقق الخاص بأي حساب مع أي شخص، حتى لو كان صديقا.

وطالب التقرير، بضرورة حماية الحساب، عن طريق وضع خطوات معقدة للتسجيل، والتي ستمكن مستخدم "واتسآب" من استعادة الحساب، حتى لو تمت سرقته.

و يذكر أن الكثير من المستخدمين في سورية ينتقلون الى تلغرام لمزايا الموثوقية و بكون واتساب أصبح بطيء جداً بسبب تضيق الحزم على سورية فضلاً ع مزايا الخصوصية التي يتمتع بها تلغرام و لا يملكها اي برنامج آخر لناحية حماية الخصوصية.