وفاة طفلة بعد سقوطها من نافذة السفينة إلى رصيف المرفأ

جهينة نيوز

سقطت طفلة أميركيّة من ولاية إنديانا تدعى كلوي ويجاند (19 شهرًا)، عن ارتفاع 150 قدماً، من الطبقة الحادية عشرة لسفينة "Freedom of the Seas" في سان خوان في بورتوريكو بعد ظهر أمس، ما أودى بحياتها.

كان جدّ الطفلة، الذي كان في عطلة مع العائلة، يلاعبها عندما انزلقت من بين يديه ووقعت من نافذة السفينة، ثم سقطت على رصيف المرفأ، فنُقلت إلى المستشفى وما لبثت أن فارقت الحياة.

وهرع الركاب إلى موقع الحادثة بعدما سمعوا صراخ الوالدة، وقال أحدهم: "سمعت صراخ أمّها... صرخة الأم التي لا تُقارن بأي صرخة أخرى".

كما علّق المتحدث الرسمي باسم السفينة: "لا يمكننا وصف الحزن الذي نشعر به بعد حادثة البارحة... إنه حادث مأسوي".

والجدير بالذكر أنّ الشرطة ما زالت تحقّق في ملابسات الوفاة، وستبقى عائلة الطفلة على الأراضي الأميركيّة حتّى انتهاء التحقيقات، وفقاً لموقع "الدايلي ميل" البريطاني.