غادة بشور" عملت في الرقص ولم أهدف إلى الإغراء"

جهينة نيوز

قالت الفنانة السورية غادة بشور في حديث إذاعي لها عن بداية مشوارها " بدأت مشواري من الفنون الشعبية بفرقة أمية للرقص، ثم انتقلت للتلفزيون، بعدها بدأت الرقص الشرقي بالأماكن العائلية المحترمة، مثل “كازينو دمشق الدولي، والقصر، وغيرهما”.

وأشارت بشور إلى رفض أهلها للعمل في الرقص بداية الامر وقالت" تعرضت للضرب من أهلي بسبب رفضهم لعملي في بداية الامر لكن إصراري دفعهم للموافقة وأثناء ممارستي للرقص لم أكن أهدف للإغراء بل كنت أرتدي ثيابا محتشمة ومختلفا عما ترتديه الراقصات في هذه الايام"

وعن مشاركة الفنانين في برامج المسابقات الرمضانية قالت:”لا أحد يأخذ دور أحد، والإعلامي تبقى له مكانته، كما أن ظهور الفنان على الشاشة ضمن شهر رمضان أمر مرغوب به؛ لأن البرامج التي تقدم فعلاً رائعة”.

وعن الأعمال الدرامية الرمضانية الماضية قالت بشور في مقابلة لإذاعة “ميلودي أف أم”:”لا أرى أن هناك منافسة بين الأعمال الدرامية الرمضانية؛ لأننا حبايب في الوسط الفني وزملاء، بل هناك عمل يؤدى بطريقة جيدة، وبرأيي أن جميع أعمال السنة الحالية كانت جميلة جداً ورائعة”.