اختتام بطولة حمص برفع الأثقال

جهينة نيوز

اختتمت بطولة حمص برفع الأثقال التي أقامتها اللجنة الفنية للعبة لانتقاء منتخب المحافظة تحضيرا للمشاركة في البطولات المركزية خلال الشهر المقبل.

وحل بالمركز الأول لوزن 40 كغ محمد نور نشيواتي وحمزة درويش بوزن 45 كغ واحمد الجاسم بوزن 49 كغ وعبد الله درويش بوزن 61 كغ وعبد الله شما بوزن 67 كغ ومحمد يونس بوزن 73 كغ ومصطفى البديوي بوزن فوق 81 كغ وحمزة النجار بوزن 97 كغ.

وفي فئة الإناث جاءت بالمركز الأول كل من زينب عابدة بوزن 44كغ ومرح المحمد بوزن 49 كغ وشيرين السلوم بوزن 55 كغ وهيلين العلي بوزن 59 كغ ورغد مرعي بوزن 64 كغ وشهد عابدة بوزن 71 كغ.

وبين رئيس مكتب ألعاب القوة عقيل فاحلي في تصريحه لمراسلة سانا الرياضية أن التجارب شهدت مشاركة كبيرة من اندية الوثبة والكرامة والشرطة والمركز التدريبي التابع للاتحاد الرياضي لافتا إلى تميز المركز التدريبي بلاعبيه الذكور والاناث في هذه التجارب حيث حل أولا برصيد 84 نقطة تلاه نادي الوثبة ب56 نقطة وبالنسبة للإناث جاء المركز التدريبي ايضا اولا برصيد 162 نقطة ومن ثم الوثبة برصيد 104 نقاط.