منتخب سورية يلتقي نظيره الطاجيكي اليوم في دورة الهند الدولية

جهينة نيوز

يلعب منتخب سورية للرجال بكرة القدم عند الساعة الخامسة والنصف من بعد ظهر اليوم مع نظيره الطاجيكي في مباراته الثانية في دورة الهند الدولية.

وكان منتخبنا قد تغلب في أولى مبارياته على نظيره الكوري الديمقراطي بخمسة أهداف لهدفين في حين أن المباراة الافتتاحية أسفرت عن فوز طاجيكستان على الهند بأربعة أهداف لهدفين.

مدرب منتخبنا فجر ابراهيم أشار إلى أن حالة الانسجام بدأت تتبلور والفوز على منتخب كوريا الديمقراطية سيعطيهم دافعا معنويا للدخول إلى اللقاء الثاني المهم أمام طاجيكستان وهم أكثر ثقة بأنفسهم لافتا إلى أن المشاركة في دورة الهند تأتي ضمن تحضيراتنا في المرحلة قبل الأخيرة لتصفيات آسيا وكأس العالم.

ويختتم منتخبنا مبارياته في هذه الدورة مع منتخب الهند يوم الثلاثاء القادم.