استشهاد مدنيين وإصابة اثنين آخرين جراء اعتداء إرهابيي “النصرة” بالصواريخ على السقيلبية

جهينة نيوز

استشهد مدنيان وأصيب 2 آخران بجروح نتيجة اعتداء إرهابيي تنظيم جبهة النصرة بالقذائف الصاروخية على مدينة السقيلبية وذلك بعد أقل من 24 ساعة من اعتداء مماثل طال قريتي جورين وعين سليمو بريف حماة الشمالي الغربي أسفر عن استشهاد 3 مدنيين وإصابة 6 آخرين.

وذكرت سانا أن إرهابيي تنظيم جبهة النصرة المنتشرين في منطقة خفض التصعيد واصلوا قصف المناطق الآمنة بالقذائف وسقط عدد منها على مدينة السقيلبية ما أدى إلى استشهاد مدنيين اثنين وإصابة 2 آخرين بجروح ووقوع اضرار في المنازل والممتلكات.

وأشارت إلى أن وحدة من الجيش العاملة في المنطقة ردت على مصادر إطلاق القذائف ودمرت للإرهابيين منصات إطلاق ونقاطا محصنة.

واستشهد أمس 3 مدنيين وأصيب 6 آخرون بجروح جراء اعتداء المجموعات الارهابية المنتشرة في سهل الغاب الشمالي وجبل الزاوية بعدد من القذائف الصاروخية على قريتي جورين وعين سليمو وأصيبت امرأة بجروح في اعتداء مماثل على مدينة محردة.

وتحاول التنظيمات الإرهابية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد رفع معنويات إرهابييها وإرضاء مشغليها بزيادة وتيرة اعتداءاتها بالقذائف والصواريخ على المناطق الآمنة ما يؤدي الى ارتقاء شهداء بين المدنيين وأضرار مادية في الممتلكات والمنازل واندلاع حرائق في المحاصيل الزراعية في حين ترد وحدات الجيش على مصادر إطلاق النيران وتكبد الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد.