سان جيرمان يتخذ قرارا بمعاقبة نيمار!

جهينة نيوز

كشفت تقارير إعلامية أن نادي باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم قرر معاقبة نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا لتخلفه عن حضور تمارين الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وحسب موقع UOL Esporte البرازيلي، فإن إدارة سان جيرمان فرضت غرامة مالية على نيمار وحرمته من مكافأة "الالتزام" التي يتضمنها عقده مع الفريق الباريسي.

ويحصل نيمار على مكافأة شهرية قيمتها 375 ألف يورو، أي ما يمثل 10 بالمئة من راتبه الشهري البالغ 3.5 ملايين يورو.

وتمنح إدارة سان جيرمان هذه المكافأة للاعبيها لكي يقوموا بتحية الجماهير قبل وبعد المباريات ولحضور التدريبات في الوقت المحدد وإجراء المقابلات الصحفية وعدم تشويه صورة النادي.

ويأتي فرض هذه الغرامة على نيمار بعد ساعات من بيان صادر عن بطل فرنسا استنكر فيه عدم التحاق نيمار بالتمارين الأولى لفريقه استعدادا للموسم المقبل.

ورد والد نيمار على بيان سان جيرمان بالتأكيد على أن النادي كان على علم بأن نجله سيغيب بسبب ارتباطات سابقة وأنه سيلتحق بالفريق الأسبوع المقبل.

ويرتبط النجم البرازيلي البالغ 27 عاما بالعودة إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.