انخفاض الذهب مع تعزز الدولار قبل شهادة باول

جهينة نيوز

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع صعود الدولار بفعل تقلص التوقعات لخفض حاد في أسعار الفائدة الأمريكية وقبيل شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أمام الكونغرس اليوم.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1393.26 دولار للأوقية (الأونصة). وهبط الذهب في المعاملات الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1395.60 دولار للأوقية.

وصعد الدولار صوب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل سلة من العملات الرئيسية مع تلاشي التوقعات لخفض كبير في أسعار الفائدة الأمريكية مما أدى لصعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية.