المشروع التجريبي للقراءة الإلكترونية لعدادات المياه تقليل للأخطاء واختصار للوقت

جهينة نيوز

بعد مضي خمسة أشهر على التطبيق الفعلي له الذي بدئ العمل به في المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في اللاذقية في شهر شباط من العام الحالي حقق المشروع التجريبي للقراءة الكترونية للعدادات الأول من نوعه على مستوى سورية نتائج جيدة، حسبما بيّن المهندس محمد عنتر مدير المشتركين في المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في اللاذقية.

واشار إلى أنه تم تلافي الكثير من الأخطاء وتحققت السرعة في العمل، حيث إن عمل إدخال القراءات على الحاسب كان يستغرق شهرين من العمل بطاقم مؤلف من عشرين موظفاً وبتطبيق هذا المشروع – كما يقول عنتر – اختصر الوقت وأصبح العمل ينجز خلال ثلاث ساعات بطاقم بشري واحد وتم إصدار، من خلال هذا المشروع التجريبي، الدورتين الأولى والثانية من العام 2019، وهذا أدى بدوره لاختصار عمليات الاعتراض بشكل كبير ورفع مستوى التحققات، منوهاً بأن النتائج غير المباشرة للمشروع ستظهر لاحقاً بعد استكمال كافة الملاحظات.

وأشار عنتر إلى أن هذا المشروع من المشاريع الهامة و المتقدمة وسيكون له دور رئيسي في تطوير أداء العاملين (المؤشرون) وتحقيق أفضل النتائج بما يضمن حقوق المؤسسة والمواطن معاً، وأضاف: من خلال تطبيق هذا البرنامج لدورتين تم الحصول على قراءة حقيقية وصحيحة للعدادات كما تمت مراقبة عمل القارئ من خلال تتبع المسار الجغرافي وبالتالي معرفة الزمان والمكان الذي تم فيه الإدخال وذلك عبر نظام GPS المربوط بجهاز التاب اللوحي الخاص بكل قارئ، إضافة إلى توثيق القراءة عبر تصوير التأشيرة الموجودة على العداد.

وأوضح عنتر أنه تم أتمتة عملية التأشير والكميات وضبطها وبالتالي الحد من الهدر وتحقيق الكمية المنتجة والحد من الأخطاء البشرية أثناء تنزيل القراءات على الحاسب، حيث يعتبر القارئ هو المؤشر والمسؤول عن الادخال في الوقت نفسه وتدقيق كافة التأشيرات المدخلة من قبل القارئ أثناء تحميل القراءات إلى الحاسب وتوفير الوقت والجهد للعاملين في المؤسسة عند إصدار الدورات، إضافة لإلغاء التعامل بالأعمال الورقية ما يمنع حدوث الخطأ وبالتالي إنصاف المؤسسة والمواطن معاً من خلال ضمان إدخال القراءة الصحيحة للعدادات وتسهيل عمليات الإحصاء للعدادات المعطلة ما يساعد في عمليات الإصلاح والاستبدال.

وأشار مدير المشتركين إلى أنه يتم تقديم بعض خدمات المشتركين الكترونياً كبراءة الذمة والتي تقدم للمشتركين منذ بداية العام وهذا خفف العبء عن المواطن، ففي كل مركز من مراكز الجباية المخدمة «مركز الأميركان ومركز الصليبة ومركز مبنى مؤسسة المياه ومركز سقوبين ومركز الازهري ومركز مدينة جبلة» حيث يقدم الطلب من قبل المواطن وينتقل الطلب اتوماتيكياً إلى الدوائر المختصة ويعود للمواطن.

تستغرق من ثلاث إلى عشر دقائق ليحصل عليها المشترك، مبيناً أن الاعتراض على الفاتورة يتم الكترونياً أيضاً منذ شهر وهو في فترة تجريب ويمكن للمشتركين تقديمه من أي مركز جباية يقدم الفاتورة والهوية ويسجل اعتراضاً، حيث يعطي المشترك رقم المعاملة وتاريخها ويراجع المركز للدفع خلال مدة أقصاها 15يوماً في الفترة التجريبية ويمكن أن تختصر لاحقاً.