القبض على عصابة في مدينة درعا

جهينة نيوز:

ألقى فرع الأمن الجنائي بدرعا القبض على “4” أفراد من عصابة ارتكبت جرائم سرقة دراجات نارية وأموال ومصاغ ذهبي واسطوانات غاز منزلي ومضخات مياه في مدينة درعا.

رئيس فرع الأمن الجنائي بدرعا العميد عبد القادر سلطان أشار إلى أنه “نتيجة المتابعة الحثيثة وأثناء قيام دورية من الفرع بالمهام الموكلة إليها في حفظ الأمن والنظام ألقت القبض على شخص بالجرم المشهود أثناء قيامه بسرقة دراجة نارية من مدخل أحد الأبنية وعثر بحوزته على أدوات كان يستخدمها في السرقة وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على ارتكاب سرقات عدة في مدينة درعا بالاشتراك مع أشخاص آخرين”.

وأضاف العميد سلطان: أن عمليات المتابعة والتحريات عن أماكن وجود وتحركات عدد من الأشخاص المتوارين أسفرت عن “إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص آخرين وبالتحقيق معهم اعترفوا بقيامهم بتكسير السيارات وسرقة الدراجات النارية في مدينة درعا عن طريق استخدام دراجتين ناريتين وبعض الأدوات الحديدية والحجارة” مبينا أن عدد السيارات التي قاموا بتكسيرها بلغ “19” فيما وصل عدد الدرجات النارية المسروقة إلى “55”.

ولفت العميد سلطان إلى أن “مجريات التحقيق أظهرت أن العصابة سرقت “8ر2” مليون ليرة سورية ومصاغا ذهبيا ونحو “95” أسطوانة غاز و”431″ مضخة مياه إضافة إلى أجهزة كومبيوتر وطابعات ومولدات كهربائية وقامت ببيع المسروقات وتصريفها وتقاسم ثمنها وشراء مواد وحبوب مخدرة وتعاطيها”.

وأشار العميد سلطان إلى أن التحقيقات وأعمال التحري والتقصي ما زالت مستمرة حتى إلقاء القبض على أفراد العصابة الآخرين الفارين مبينا أنه سيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

وألقى فرع الأمن الجنائي مطلع الشهر الجاري القبض على شخصين ارتكبا جريمة سرقة مع الشروع بقتل أحد المواطنين في مدينة درعا.