بينهم اطفال و نساء .. شهداء و جرحى بصواريخ الارهابيين على جورين و عين سليمو

جهينة نيوز:

استشهد ثلاث مدنيين و اصيب ستة آخرين نتيجة هجمات صاروخية شنتها الجماعات الارهابية الموالية لتركيا على بلدات جورين و عين سليمو مستخهدفة منازل المدنيين بشكل عشوائي.

و ذكر مصدر عسكري أنه حوالي الساعة 18.40 من تاريخ 9-7-2019 قامت المجموعات الإرهابية المسلحة المنتشرة في سهل الغاب الشمالي وجبل الزاوية باستهداف بلدتي جورين وعين سليمو بعدد من الصواريخ مما أدى إلى ارتقاء ثلاثة شهداء وإصابة ستة آخرين بينهم نساء وأطفال.

و اضاف المصدر: "وعلى الفور قامت قواتنا العاملة في المنطقة بالرد على مصادر النيران و الاشتباك مع المجموعات المهاجمة وكبدتها خسائر في العتاد بعد أن أوقعت بينهم قتلى وجرحى".

و في وقت سابق من اليوم اصيبت سيدة في محردة نتيجة صواريخ الارهابيين العشوائية على منازل المدنيين.