حركة النجباء تكشف سر عسكري اسرائيلي ... و خوف في كيان الاحتلال

جهينة نيوز:

لفت فيديو كليب "على مدار ۳۲" الذي انتجته حركة النجباء العراقية انتباه وسائل الاعلام العربية والإسرائيلية والدولية، حيث رأى الإسرائيليون أن مقطع الفيديو يمثل تهديداً ضد الكيان الاسرائيلي و خصوصاً أن الفيديو و لأول مرة يكشف احداثيات موقع حساس لجيش الاحتلال الاسرائيلي.

وأفادت وكالة أنباء فارس، "أن اول فيديو كليب للمقاومة العراقية باللغة الفارسية تم عرضه بالتزامن مع يوم القدس العالمي لقيَّ صدى كبيراً على وسائل الاعلام الصهيونية والامريكية والإقليمية".

وكتبت وكالة "كيكار هشبات" الإسرائيلية في مقال عنونته بـ"شاهدوا": تهديد بقصف هاكريا في تل أبيب": إن حركة النجباء التي تحظى بدعم من ايران، عرضت فيديو كليب "على مدار ۳۲" هددت فيه بقصف هاكريا في تل أبيب.

وذكرت الوكالة الإسرائيلية أن حركة النجباء العراقية وبدعم من الحرس الثوري الايراني أعلنت في الماضي عن تشكيل "لواء تحرير الجولان" (هذا بحسب تعبير الوكالة).

وتابعت كيكار هشبات الإسرائيلية "أن ايران سلحت فصائل مثل حركة النجباء بصواريخ بالستية بعيدة المدى مما يثير هذا الامر قلق كبير".

وعرض موقع "خمال" الإسرائيلي فيديو كليب "على مدار ۳۲"، معلقاً على الفيديو "أن حركة النجباء التي تعتبر احدى الفصائل العراقية هددت في الفيديو بقصف منطقة "هاكريا" في تل أبيب". (هذا بحسب تعبير المصدر)

وأشارت قناة "صوت امريكا" إلى أن القنوات الايرانية تحاول إثارة المشاعر العربية والإسلامية ضد "إسرائيل"، وأقدمت مراراً على بث فيديو كليب تم انتاجه من قبل احدى الفصائل العراقية البارزة.

وتابعت القناة أن هذه الفصائل العراقية توعدت بطرد القوات الإسرائيليو من منطقة "الجولان".

وكتبت جريدة "القبس" الكويتية على هذا الصعيد أن حركة النجباء العراقية عرضت فيديو كليب مدته خمس دقائق يتضمن سيناريو مضمونه أن طفلاً ايرانياً يتعهد بمواصلة مسيرة والده في القتال ومحاربة "إسرائيل" بعد مقتل الوالد في المعارك ضد داعش.

الجدير بالذكر أن فيديو كليب "على مدار ۳۲" تم انتاجه باللغات الفارسية، والعربية، والانجليزية، والعبرية، إذ يشير عنوانه الى احداثيات منطقة "هاكريا" الذي تعتبر المركز العسكري والاستراتيجي للكيان الإسرائيلي وتقع في قلب تل أبيب؛ علماً أنَّ هذه الاحداثيات يتم الكشف عنها لأول مرة في هذا الفيديو كليب.