المؤتمر القومي العربي: سورية حققت انتصارات مفصلية على الإرهاب

جهينة نيوز:

أكد المؤتمر القومي العربي أن سورية حققت بفضل تضحيات جيشها وشعبها وشجاعة قيادتها انتصارات مفصلية على الإرهاب على مختلف الأراضي السورية.

وقال المؤتمر في بيان له خلال دورته الثلاثين التي انعقدت في بيروت اليوم “سورية هي قلب العروبة النابض وهي القوة العربية المواجهة للكيان الصهيوني الغاصب وهي التي واجهت وتواجه عدوانا إقليميا ودوليا” داعيا في الوقت ذاته إلى رفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري.

وأدان المؤتمر وجود قوات احتلال أمريكية وتركية على الأراضي السورية ودعم الولايات المتحدة ونظام رجب طيب أردوغان التنظيمات الإرهابية في سورية.

كما جدد المؤتمر أدانته إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الجولان السوري المحتل “والذي يخفي في طياته محاولة طمس احتلال الصهاينة لمزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية”.

وجدد المشاركون التأكيد على رفض القوى الشعبية العربية كل أشكال التطبيع مع العدو الإسرائيلي والذي تجلى في المظاهرات والتحركات الشعبية الرافضة لـ “صفقة القرن” و”ورشة البحرين الاقتصادية” ودعوا إلى تشكيل مرصد عربي موحد لمقاومة التطبيع وتنسيق الجهود مع هيئات المقاطعة ولجان مقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني في الدول غير العربية.

ودعا المشاركون إلى دعم قوى المقاومة وتبنيها كخيار استراتيجي لاسترجاع الحقوق وتحرير كل شبر محتل من الأرض العربية في فلسطين والجولان السوري ولبنان.

وكان المؤتمر القومي العربي والمؤتمر القومي-الإسلامي والمؤتمر العام للأحزاب العربية ومؤسسة القدس الدولية والجبهة العربية التقدمية واللقاء اليساري العربى عقدوا اجتماعا الأحد الماضي في فندق الكومودور ببيروت بمشاركة أكثر من 300 شخصية من كل الدول العربية وتحت عنوان “متحدون ضد صفقة القرن”.