نبأ صادم لمحبي "محمد صلاح".. مصاب بـ"مرض مناعي" بالدم

جهينة نيوز

فجر لقاء تلفزيوني عن نبأ صادم لكل الجماهير المصرية بشأن نجمها الدولي ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح حول إصابته بـ"مرض مناعي" في الدم.

وقال المحلل الرياضي أحمد جلال في لقاء عبر قناة "صدى البلد" المصرية إنه علم من مصادر دولية مطلعة أن محمد صلاح مصابا بـ"مرض مناعي" في الدم وهو سر تدهور مستواه خلال أمم أفريقيا.

وقال جلال: "لم يعلم الجميع أن سبب تغيب محمد صلاح عن حضور مران معسكر منتخب مصر قبل مباراة جنوب أفريقيا، لم يكن نزلة برد عادية".

وتابع: "محمد صلاح ارتفعت درجة حرارته لنحو 39.5 درجة مئوية، وكان يتناول مسكنات طبيعية، حتى لا تعوقه عن المشاركة في المباراة".

ومضى: "قرار إعفائه من المران، لم يكن قرار محمد صلاح، بل كان قرارا من الجهاز الفني".

واستطرد بقوله: "لا يعلم أحد ولكني علمت من مصادر خارج مصر، أن محمد صلاح، علم قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، أنه مصاب بمرض مناعي في الدم".

وأوضح: "هذا المرض المناعي يجعله يعاني من نقص في كرات الدم البيضاء، وهذا يؤثر بالطبع على جهازه المناعي".

وأردف: "محمد صلاح كان يخضع لبرنامج علاجي مكثف قبل حضوره لمعسكر المنتخب، وكان يستكمله خلال تواجده في مصر وسيكمله بعد الخروج من البطولة".

وكان أحد أعضاء الجهاز الفني بمنتخب مصر كشف حقيقة الشائعات المتداولة بشأن خروج نجم الفراعنة ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح من معسكر أمم أفريقيا لمقابلة سيرجيو راموس قائد ريال مدريد في الغردقة، وتحدث عن إصابته بنزلة البرد.

وقال عضو المنتخب في تصريحات لـ "سبوتنيك"، إن كل ما قيل عار تماما من الصحة، وأن محمد صلاح كان مصابا بنزلة برد وهو ما انعكس على أدائه خلال مباراة أمم أفريقيا.

وكان منتخب جنوب أفريقيا قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل وأطاح بنظيره المصري بعد الفوز بنتيجة (1-0)، يوم السبت، في دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر.

سجل منتخب البافانا هدف الفوز في الدقيقة 85 عن طريق ثيمبونيسكي لورش بعد أداء باهت للمنتخب المصري الذي لم ينجح في استغلال الدعم الجماهيري الكبير في استاد القاهرة.

وأعرب محمد صلاح في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، عن حزنه بسبب خروج منتخب مصر، كما وجه الشكر لجماهير الكرة التي ساندت المنتخب.