انطلاق المرحلة 3 من عمليات "إرادة النصر" للقضاء على بقايا "داعش" في العراق

جهينة نيوز

حققت القوات العراقية خلال 48 ساعة، نتائج نوعية جديدة في عمليات "إرادة النصر" التي انطلقت قبل يومين، للقضاء على بقايا وفلول "داعش" الإرهابي، في المناطق الرابطة بين ثلاث محافظات، وصولا إلى الحدود مع سوريا.

وانطلقت اليوم الثلاثاء الصفحة الثالثة من عمليات "إرادة النصر" من عدة محاور في محافظات: نينوى، وصلاح الدين، والأنبار، شمالي وغربي العراق.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان نشرته "سبوتنيك" اليوم، قائلة: "بعد أن حققت الصفحتين الأولى، والثانية من عملية "إرادة النصر" أهدافها المرسومة، انطلقت على صباح اليوم الصفحة الثالثة، بإشراف قيادة العمليات المشتركة".

وأفادت الخلية، بأن القطعات شرعت ضمن قاطع عمليات صلاح الدين، شمال العاصمة بغداد، بالعملية من خمسة محاور، اشتركت فيها الألوية (6، 25، 24) من الحشد الشعبي، والفوجين التكتيكي، وسوات من مديرية شرطة المحافظة.

وكشفت عن عثور القوات الأمنية ضمن قاطع فوج "سوات" على معمل تفخيخ يحتوي 11 عبوة ضد الدروع، و4 صمامات هاون عيار 120 ملم، و5 كيلو غرام من الكرات الحديدية مختلفة الأنواع، وقد تم تفجيرها تحت السيطرة دون حادث يذكر.

وأكملت الخلية، أما قيادة عمليات نينوى، فقد شرعت قطعات فرقة المشاة العشرين والحشدين الشعبي، والعشائري، بالصفحة الثالثة أيضا من عملية "إرادة النصر"، لتطهير صحراء الجزيرة ومن ثلاث محاور.

وتابعت، أشترك في العملية ضمن هذا القاطع اللواء 60، واللواء 43، وقوات الحشد الشعبي.

وأكدت خلية الإعلام الأمني في ختام بيانها، أن طيران الجيش، تمكن ضمن قاطع عمليات نينوى، من تدمير حفارة، وسيارة، وحرق خيمة وقتل 4 إرهابيين.

وفي وقت سابق من الاثنين الماضي 8 تموز، أعلنت خلية الإعلام الأمني أن قيادة عمليات الجزيرة، تمكنت من تدمير وكرين للإرهابيين، وعبوتين ناسفتين.

وتمكن طيران الجيش ضمن قاطع المسؤولية في قيادة عمليات نينوى، وضمن محور قطعات الحشد الشعبي، من قتل 3 إرهابيين، كانوا داخل سيارة بعد تدميرها.

وضبطت قوات الحشد الشعبي خلال هذه العملية يوم أمس حسب بيان الخلية، سيارة تستخدم من قبل عناصر إرهابية في إحدى الوديان، ضمن قاطع عمليات نينوى.

ودمرت القوات العراقية، الأحد، 11 وكرا بين معسكر وملجأ، وكميات كبيرة من المواد المتنوعة الخطورة لـ"داعش" الإرهابي، في نتائج أولية لعمليات "إرادة النصر" التي انطلقت صباحا بدعم من التحالف الدولي ضد الإرهاب.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، في بيان أوردته خلية الإعلام الأمني أمس الأول الاثنين، نتائج تحققت من المرحلة الأولى لعمليات "إرادة النصر" التي انطلقت بها القوات المسلحة، بإشراف قيادة العمليات المشتركة، وبإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي لتطهير المناطق الواقعة بين محافظات "صلاح الدين، ونينوى، والأنبار" إلى الحدود العراقية السورية".