طلاق فيسبوكي في حلب

جهينة نيوز

شهدت محاكم حلب حالة طلاق غريبة بين زوجين بسبب تعليق على موقع فيسبوك أثار حفيظة الزوج واعتبره نوع من الخيانة

وفي التفاصيل قامت إحدى الزوجات بوضع تعليق على منشور للوحة فنية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قالت فيه “جميلة جداً، سلمت أيد من رسمها”، ليرد عليها صاحب اللوحة بكلمات الشكر

وعند قراءة الزوج للتعليق بين الطرفين ثار غضبه طالبا من زوجته حذف التعليق، وعندما رفضت القيام بذلك كونه مجرد تعليق عابر تزايدت حدة الخلاف بينهما، ليقوم الزوج على أثرها بطلاق زوجته وإنهاء زواجهما في المحكمة

يشار إلى أن حالات الطلاق في حلب وصلت إلى نحو 4470 حالة خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول من عام 2018 بحسب إحصائية لمديرية الشؤون المدنية.