بعد خيانته لها وانفصالهما لماذا قررت جينيفر لوبيز الزواج من خطيبها السابق

جهينة نيوز

في حادث مؤسف حصل مع الفنانة العالمية جنيفير لوبيز خلال ججولتها العالمية انسابت الدماء من وجهها إثر قيامها بضربه بالميكرفون أثناء تأديتها أغنيتها "Medicine"

ووفقًا لموقع "الدايلي ميل" البريطاني، قالت لوبيز بعد إنهاء عرضها: "كان عرضاً سيئاً، ولست راضيةً عن أدائي. لقد ضربت وجهي بالميكروفون أثناء تأديتي لأغنية "Medicine" ، ما أدّى إلى انهمار الدماء على وجهي. وأخبرني الفريق الذي يُعنى بتبديل ثيابي أن الجرح كان كبيراً ويحتاج إلى قطب".

ولكن خلال الحفل تواجد خطيبها السابق لاعب الكرة السابق، أليكس رودريغيز، الذي قام بدعمها معنويا وقال لها: "ليس لديك أدنى فكرة عن مدى روعتك. هذا أفضل عرض أشاهده على الإطلاق، فكان أداؤك رائعًا، أمّا صوتك فلم أسمع في حياتي صوتًا أجمل منه... أنا فخور بك جدًّا".

ولم تنس لوبيز لرودريغيز ما فعله معها بعد الفيروس الذي أصابها وأبقاها في السرير لبضعة أيّام، فأخبرت مدير أعمالها: "قال لي أليكس إنه أفضل عرض لي. أحبه وأريد الزواج منه، وسأتزوّجه شاء أم أبى".

وكانت النجمة العالمية جينيفر لوبيز أعلنت انفصالها عن خطيبها أليكس رودريغيز بعد علاقة دامت سنتين حينما تأكدت من خيانته لها مع زوجة صديق لها يدعى جايمس بيترز