ترامب عن قطر: من أعظم المستثمرين وأميرها "صديق رائع"!

جهينة نيوز

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، بأنه "صديق رائع"، وذلك خلال مأدبة عشاء أقامها وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن، أمس الاثنين، بمناسبة زيارة أمير قطر لواشنطن.

كما أشاد الرئيس الأمريكي بعلاقات بلاده مع الدوحة، قائلا: "قطر من أعظم المستثمرين في الولايات المتحدة"، وذلك بحسب وكالة الأنباء القطرية.

وأعرب ترامب عن تطلعه إلى المحادثات مع الشيخ تميم، مضيفا: "سنلتقي، وسيكون لقاؤنا جيدا. أتطلع أيضا إلى لقاء كبير مع ممثليكم فلدينا الكثير لنتكلم بشأنه، وهناك أمور كثيرة من الدفاع إلى المشتريات والتجارة".

​وتابع الرئيس الأمريكي: "أعلم أن كل شيء سيكون إيجابيا، لطالما كنت حليفا عظيما وساعدتنا في إقامة منشآت عسكرية ومطار عسكري بتمويل قطري فشكرا لكم، أنتم صديق رائع".

من جانبه قال الشيخ تميم إن زيارته لواشنطن هي تأكيد للقيم التي تتشاركها قطر والولايات المتحدة، مضيفا: "نحن هنا الليلة لنحتفل بشراكتنا الاقتصادية القوية".

وتابع: "نحتفل اليوم بالشراكة الاقتصادية القوية مع الولايات المتحدة، نعمل سوياً من أجل محاربة الإرهاب وتمويله، من أجل أن ينعم العالم بالسلام".

وأضاف: "قطر واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في الشرق الأوسط، والشركات الأمريكية في قطر واحدة من أكبر المساهمين في هذا النمو، حيث لدينا تاريخ من تبادل الخبرات لنجعل الدولتين من أكبر مصدري الطاقة".