كيف احتال هذا الرجل على أمن المطار الفرنسي

جهينة نيوز

بعدما علم جون إيرفين، الذي كان مسافراً من مدينة نيس الفرنسية إلى اسكتلندا، أنّ حقيبته أثقل بثمانية كيلوغراماتٍ من الوزن المسموح، وأنّ عليه دفع رسوم إضافيّة، وجد حلاً بديلاً على الفور.

قرّر أن يتصرّف "بذكاء" كما قال لابنه، فارتدى 15 قميصاً، مع العلم أنّ الحرارة في الخارج كانت قد وصلت إلى 30 درجة مئوية، وفقًا لموقع "مترو" الأميركي.

ونشر جوش ايرفين (17 عامأ) على حسابه عبر "تويتر" فيديو لوالده وهو يفتح حقيبة السفر، ويخرج خمسة عشر قميصاً ويرتدي واحداً تلو الآخر، معلقًا: "لقد كان أبي يتصبّب عرقاً، لكن لم أستطع أن أتمالك نفسي من الضحك".

وكان سهلاً على جون تخطّي الموظفين، لكن تخطّي الأمن كان صعباً، فظنوا أنّه يخبئ شيئًا تحت ثيابه.

ويُذكر أنّ جون شعر بالخزي عندما بدأ الفيديو بالانتشار، لكن في النهاية، ضحك بعد أن شاهده عدّة مرات.