شاب يتسلّق أطول ناطحة سحاب بــ45 دقيقة

جهينة نيوز

تسلّق الشاب جورج كينغ (19 عاماً) "الشارد" (Shard)، أطول ناطحة سحاب زجاجية في أوروبا الغربيّة

أمضى جورج أربعة أشهر يراقب المبنى ليكتشف أنّ الشرطة وأمن المبنى هم الأقل نشاطا نحو الساعة 5 صباحا. فتوجّه إلى الناطحة، التي يصل ارتفاعها إلى 1017 قدم في هذا الوقت وتسلّقها بـ 45 دقيقة فقط، بدون أي حبل، وفقاً لموقع "الدايلي ميل" البريطاني.

وتسبّب الشاب، الذي لم يُقبض عليه، بفوضى كبيرة، لكن تمّ السيطرة على الوضع بعد أن استُدعيت الشرطة، في الساعة الخامسة والربع صباحاً بتوقيت لندن، وأقنعته بالدخول الى المبنى.

وصرّح كينغ أنّه لطالما حلم بتسلّق هذا المبنى. فمنذ ست سنوات كان في رحلةٍ مدرسيّةٍ عندما رأى الناطحة وقال لنفسه: "سأتسلّق هذا المبنى يوماً ما". وأضاف أنّه حدّد تحدي التسلّق التالي، لكنّه لن يكشف عن تفاصيله.