بنك سورية الدولي الإسلامي يوزع أرباح الودائع الاستثمارية بنسب مميزة

جهينة نيوز

حقق بنك سورية الدولي الإسلامي عوائد متميزة على الودائع الاستثمارية في النصف الأول من العام الجاري 2019 وهي الأعلى منذ انطلاق عمل البنك، حيث وصلت نسبة العائد على الودائع بالليرة السورية ولأجل ثلاث سنوات نحو (9%)، في حين بلغت نسبة العائد الموزعة على الودائع لأجل سنتين حوالي (8.75%) وبلغت نحو (8.5%) نسبة العائد على الودائع لأجل سنة واحدة، وتعد هذه النسب من أفضل العوائد الموزعة على الودائع الاستثمارية في القطاع المصرفي السوري.

وفي تعليقه بين السيد بشار الست الرئيس التنفيذي لبنك سورية الدولي الإسلامي أن هذه النتائج تظهر قدرة البنك على تعظيم حقوق عملائه أفراداً وشركات من خلال إدارة متميزة للسيولة المتوفرة في البنك والتي ترتفع بوتيرة عالية نتيجة للثقة الكبيرة بأداء وأعمال البنك الذي يحقق نتائج متميزة قياساً بأداء القطاع المصرفي المحلي وعلى مستوى معظم المؤشرات المالية الرئيسية، وبوجه خاص، الموجودات وحجم الودائع والأرباح والتوسع الجغرافي.

وأكد الست على أن البنك دائماً مايبحث عن الفرص الإستثمارية المثلى التي تحقق عوائد مجزية وتنعكس ايجاباً على الاقتصاد الوطني، كما إن توفر القدرات المتميزة في البنك إضافة إلى سمعته ومكانته يعد سبباً رئيساً في تحقيق النتائج الجيدة وتعظيم الأرباح لمساهمي وعملاء البنك على السواء.

وأضاف الرئيس التنفيذي: إن البنك يعمل بشكل أكبر على استقطاب الودائع ذات الآجال الطويلة التي تمنحه القدرة على تمويل المشاريع الاستثمارية والتنموية التي تعطي دعماً للاقتصاد الوطني.

وأكد الرئيس التنفيذي على أن سياسة البنك ومنذ تأسيسه في العام 2007 تعتمد على تعزيز حضوره في السوق السورية بما يلبي حاجات ورغبات عملائه من الأفراد والشركات في الوقت الذي يشهد فيه القطاع المصرفي السوري طلباً متزايداً على الخدمات المصرفية لتلبية حاجاتهم، لذلك من واجبنا أن نكون حاضرين على الدوام في مختلف المواقع التجارية والإقتصادية المهمة التي نجد فيها مقومات النجاح والتميز في عملنا، وقد جاءت هذه النتائج لتؤكد قدرة البنك على الاستمرار في النمو وتحقيق الأرباح والمساهمة في تعزيز مركزه المالي وسوف نسعى باستمرار لتعزيز نقاط القوة التي يتمتع بها البنك والاستفادة منها لتحقيق أفضل النتائج.

وتتنوع شرائح الودائع في بنك سورية الدولي الإسلامي من حيث آجالها لتتناسب مع مختلف المتعاملين حيث يوجد وديعة مدتها ثلاث سنوات ويدخل كامل مبلغ هذه الوديعة في عمليات الاستثمار التي يقوم بها البنك أي بنسبة مشاركة مقدارها 100% من قيمة الوديعة، أما الوديعة الثانية فهي وديعة لأجل مدتها سنتان بنسبة مشاركة مقدارها 95%، أما الوديعة لأجل سنة واحدة فتشارك بنسبة 90% من قيمتها في عمليات الاستثمار، إضافة إلى وجود شرائح أخرى من الودائع (ثلاثة أشهر، ستة أشهر، تسعة أشهر).

ويتم توزيع أرباح الودائع الاستثمارية مرتين في العام، نهاية شهر حزيران عن النصف الأول من السنة، ونهاية كانون الأول عن النصف الثاني من السنة.

يذكر أن بنك سورية الدولي الإسلامي تأسس برأسمال قدره (5) مليارات ليرة سورية وقام برفعه ليصل إلى 15 مليار ليرة وبدأ تقديم أعماله المصرفية في الربع الثالث من عام 2007.

ويبلغ عدد فروعه ومكاتبه 27 فرعاً ومكتباً منتشره في مختلف المناطق السورية، ووصل عدد عملاء البنك إلى أكثر من 235 ألف متعامل حتى نهاية العام 2018 ويعد البنك من أكبر البنوك السورية الخاصة من حيث عدد المساهمين حيث بلغ عددهم حوالى 13 ألف مساهم، ومن أهم غايات البنك توفير وتقديم الخدمات المصرفية وفق أحكام الشريعة الإسلامية وممارسة أعمال التمويل والاستثمار القائمة على غير أساس الفائدة في جميع صورها وأشكالها، والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية في سورية من خلال قيام البنك بالمساهمة في عملية التمويل والاستثمار اللازمة لتلبية احتياجات المشاريع الإنمائية المختلفة بما ينسجم وأحكام الشريعة الإسلامية، إضافة إلى تحقيق نمو دائم ومتصاعد في الربحية وفي معدلات العائد على حقوق المساهمين، وحصل بنك سورية الدولي الإسلامي في العام 2017 على جائزة الريادة في التطور والنمو في سورية من اتحاد المصارف العربية، كما حصل على جائزة "أفضل مزود للخدمات المصرفية الإسلامية في سورية للعام 2017" من مجلة Acquisition International Magazine التابعة لمجموعة Global Media العالمية.