بعد توقف 8 سنوات.. التسليف الشعبي بالحسكة يبدأ منح القروض للعاملين في الدولة

جهينة نيوز

بعد توقف استمر 8 سنوات منذ منتصف عام 2011، بدأ أمس فرع الحسكة لمصرف التسليف الشعبي بمنح القروض لذوي الدخل المحدود من العاملين في الدولة.

وذكر مدير المصرف محمد حكيم الخليف أن عدد القروض التي تم منحها بلغ 45 قرضاً كما وصل المبلغ الذي تم صرفه أمس للمستفيدين من القروض إلى ما يقارب 40 مليون ليرة، ولا تزال عمليات الصرف مستمرة بشكل يومي للراغبين بالحصول على القرض من العاملين في المؤسسات الحكومية في مدينة الحسكة حصراً.

وأوضح الخليف أن الموظف الراغب بالحصول على قرض يأخذ استمارة طلب القرض من المصرف ويتم تجهيز الطلب وملؤه بالمعلومات والبيانات المطلوبة من المؤسسة التي يعمل فيها طالب القرض، ومن ثم يعاد الطلب إلى المصرف حيث تتم دراسته، وفي ضوء ذلك تتم الموافقة على المبلغ المستحق كقرض حسب بيان الراتب. إذ يتم منح القرض على أساس 40% من الأجر الشهري المقطوع مضافاً إليها التعويضات الثابتة بنسبة 100% وفي حال وصل المبلغ إلى 22880 ليرة يحصل طالب القرض على السقف الأعلى وهو مبلغ مليون ليرة سورية مقسطة على 60 شهراً أي خمس سنوات بنسبة فائدة 7% ليصبح مبلغ القرض مع مبلغ الفائدة المضافة مليوناً و372900 ليرة سورية.

أما عن الكفلاء فقال الخليف: الكفلاء عددهم اثنان ويجب أن يكونا من العاملين الدائمين في الدولة ولدى أحدهما خدمة لا تقل عن 10 سنوات ولدى الكفيل الثاني خدمة لا تقل عن سنة شريطة أن يسمح راتب الكفيلين بكفالة القرض الممنوح. علماً أنه صدر مؤخراً تعميم من الإدارة العامة لمصرف التسليف الشعبي ينص على إلغاء تعميم سابق يتضمن حسم 50% من راتب الكفيل في حال حصوله على قرض.

وبيـّن الخليف أن فرع الحسكة لمصرف التسليف الشعبي لديه إمكانية لصرف نحو 50 قرضاً يومياً، مع العلم أن الاستمارات التي تم توزيعها بلغ عددها نحو 1500 استمارة موجود لدى المصرف حالياً 500 استمارة منها.

ومن الجدير بالذكر أن هذه القروض التي تسمى «قروض الدخل المحدود» تمنح في الوقت الحالي فقط للعاملين في المؤسسات الحكومية في مدينة الحسكة حصراً، وهناك دراسة لمنح العاملين في المؤسسات الرسمية في منطقتي القامشلي والمالكية مثلها وذلك بعد حل ومعالجة المشكلات التقنية في فرعي مصرف التسليف الشعبي في كل من القامشلي والمالكية.