مادورو يعلن عن بدء المفاوضات مع المعارضة الفنزويلية

جهينة نيوز

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يوم الاثنين، عن بدء العملية التفاوضية مع المعارضة في جزيرة بربادوس.

وقال مادورو على أثير التلفزيون الحكومي: "اليوم 8 تموز بدأت عملية الحوار مع المعارضة الفنزويلية بمشاركة حكومة النرويج في جزيرة بربادوس".

وأضاف: "بداية مشجعة للغاية لدي رسائل ذات صلة من رئيس وفدنا عن بدء المفاوضات اليوم".

وفي سياق متصل أكدت وزارة الخارجية النرويجية، أمس الاثنين، عقد جولة جديدة من المفاوضات بين السلطات الفنزويلية والمعارضة في بربادوس.

وقالت وزارة الخارجية في بيان: "نطلعكم على أن ممثلي الأطراف السياسية الرئيسية في فنزويلا قرروا مواصلة عملية التفاوض برعاية النرويج، ستجتمع الأطراف في بربادوس الأسبوع الجاري، لإيجاد حل منسق ودستوري للبلد".

وأشار البيان إلى أن "المفاوضات مستمرة وتحمل طابع عملي"، وفي نفس الوقت، "تؤكد النروج من جديد تقديرها لجهود أطراف الحوار وروح التعاون".

وأعلنت النرويج الشهر الماضي، أن وفدي الحكومة والمعارضة في فنزويلا أظهرا خلال الجولة الثانية من المحادثات "استعدادهما" لحل الأزمة المستمرة بينهما منذ فترة طويلة لكن ليس من المتوقع حدوث إنفراجة.

وأعلن وزعيم المعارضة، خوان غوييدو، الذي نصب نفسه بشكل غير قانوني رئيسا مؤقتًا للبلاد، عبر "تويتر" أنه مستعد لمواصلة المفاوضات لحل الأزمة في البلاد.

وأعرب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن ثقة سلطات بلاده من إمكانية التوصل لحل سلمي للنزاع في البلاد بالمحادثات الجارية مع المعارضة في أوسلو.