انخفاض ملحوظ بقيم وأحجام التداول

جهينة نيوز

انخفض حجم وقيم التداول في سوق دمشق للأوراق المالية خلال جلسة أمس حيث أغلقت على حجم تداول قدره 25 ألف سهم موزعة على 39 صفقة بقيمة تداولات بلغت 16 مليون ليرة.

بالمقابل انخفض مؤشر السوق 29 نقطة عن الجلسة الماضية حيث أغلق على قيمة 5,859.54 نقطة وبنسبة تغير سالبة قدرها -0.50%.

هذا وقد تصدر سهم بنك البركة - سورية المقدمة من حيث قيم التداول حيث تم تداول 10آلاف سهم بقيمة تداول 9 ملايين ليرة من خلال 18 صفقة ليغلق سهمه على سعر 936 ليرة منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.8%، ومن ثم جاء سهم بنك سورية الدولي الإسلامي حيث تم تداول 3 آلاف سهم بقيمة تداول 2 مليون ليرة من خلال 9 صفقات ليغلق سهمه على سعر 675 ليرة منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.97% ، تلاه سهم بنك قطر الوطني- سورية حيث تم تداول 5000 سهم بقيمة تداول مليون ليرة من خلال صفقتين ليغلق سهمه على سعر 317 ليرة منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.88%.

بالمقابل لم تتم أي صفقة على كل من الشركة الأهلية للنقل، البنك العربي- سورية، السورية الدولية للتأمين - أروب، بنك عوده سورية، بنك بيمو السعودي الفرنسي، بنك الأردن - سورية، بنك سورية والمهجر، بنك الشام، فرنسبنك - سورية، المصرف الدولي للتجارة والتمويل، شركة MTN سوريا، الاتحاد التعاوني للتأمين،الشركة السورية الكويتية للتأمين، شركة سيريتل موبايل تيليكوم، الشركة المتحدة للتأمين.