جهينة نيوز:

ترامب يتصل بماكرون و الأخير سيرسل كبير مستشاريه الى إيران

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث اليوم الاثنين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول تهديد إيران بزيادة تخصيب اليورانيوم.

قال متحدث باسم البيت الأبيض في بيان "ناقشا الجهود المستمرة لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي ووقف سلوك إيران المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط"؛ حسب "رويترز".

و في ذات السياق و بعد الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الفرنسي و الامريكي أكد قصر الإليزيه أن إيمانويل بون، كبير المستشارين الدبلوماسيين للرئيس الفرنسي، سيزور طهران يومي 9-10 يوليو لإجراء مباحثات تهدف لتخفيف التوتر حول الاتفاق النووي الإيراني.

وقال مسؤول في الرئاسة الفرنسية في بيان صدر اليوم الاثنين: "سيتوجه المستشار بون يوم غد الثلاثاء إلى طهران وسيواصل زيارته الأربعاء بغية الإسهام في خفض التصعيد تنفيذا لتوجيهات الرئيس ماكرون".

وأضاف أن الجانب الفرنسي سيقوم "بخطوات معينة حتى الـ15 من يوليو" في إطار جهود تخفيف التصعيد، دون توضيح جدول لقاءات بون في طهران وما هي الخطوات التي تعتزم فرنسا اتخاذها ردا على تقليص إيران التدريجي لالتزاماتها ضمن الاتفاق.

وكان الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، قد وعد نظيره الإيراني حسن روحاني، خلال مكالمة هاتفية بينهما جرت السبت الماضي، بدراسة الشروط اللازمة لاستئناف الحوار بين جميع أطراف الاتفاق وضمان مصالح طهران في ظل العقوبات الأمريكية بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق في مايو 2018.

وذلك بعد أن أمهلت إيران الأطراف الأوروبية في الاتفاق 60 يوما إضافية قبل أن تنتقل إلى المرحلة الثالثة في تقليص التزاماتها النووية، قد تتضمن إعادة تشغيل أجهزة الطرد المركزي المتوقفة عن العمل وزيادة درجة تخصيب اليورانيوم إلى 20%.

وكالات